Schulsprecher: 'Täter wollte Hass, aber er hat versagt'

Nach dem tragischen Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz, bei dem neun Schüler, eine Lehrerin und der Täter selbst ums Leben kamen, richtete sich der Schulsprecher Ennio Resnik mit einer eindringlichen Videobotschaft an die Öffentlichkeit.

In emotionalen Worten spricht der 18-Jährige über Schmerz, Verlust und Trauer – auch er hat Freunde verloren. Trotz des Schocks ruft er eindrucksvoll zu Zusammenhalt, Mitgefühl und Solidarität auf. "Er wollte, dass wir Angst haben, dass wir hassen, dass wir auseinandergehen – aber er hat versagt", sagt Resnik über den Täter. Seine zentrale Botschaft: Liebe ist stärker als Hass, und nur durch Zusammenhalt könne man solche Tragödien überwinden. Er bedankt sich bei Lehrern, Sicherheitskräften und Rettungspersonal für ihr Handeln in der "unvorstellbaren Situation" und spricht den Angehörigen der Opfer sein tiefstes Beileid aus. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an An Politik und Gesellschaft appelliert Resnik eindringlich: "Ich will, dass die Welt und die Politik aufwachen, damit so etwas nie, nie wieder passiert." Unabhängig von Religion, Herkunft oder politischer Einstellung seien alle Menschen "das Licht der Welt".