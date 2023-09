× Schwangere und Kleinkind nach Pkw-Kollision schwer verletzt

Pkw-Kollision in Mariazell: 19-Jähriger kracht in vierköpfige Familie Bei der Kollision zweier Pkw im obersteirischen Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) sind am Donnerstag fünf Insassen teils schwer verletzt worden - darunter auch zwei Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren.