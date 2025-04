Schwerer Crash: Vier Verletzte, 69-Jähriger eingeklemmt

Der 69-jährige Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Steiermark. Donnerstagmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der B66 mit dem Neustifterweg in Riegersburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Wiener war mit seiner 73-jährigen Ehefrau von St. Kind in Richtung Neustift unterwegs und fuhr laut Zeugenaussagen im Kreuzungsbereich ohne anzuhalten auf die B66 ein. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem 45-jährigen Vater auf der B66 in Richtung Walkersdorf. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

69-jährige Fahrer wurde eingeklemmt

Der 69-jährige Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde von den Feuerwehren St. Kind, Walkersdorf und Breitenfeld befreit und mit einem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Seine Ehefrau wurde auch verletzt und ins LKH Feldbach gebracht. Der 24-jährige Fahrer und sein Vater erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Ein Alkotest beim 24-Jährigen verlief negativ, beim 69-Jährigen war ein Test aufgrund seiner Verletzungen nicht möglich. Die Unfallstelle war rund zwei Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.