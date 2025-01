× Silvester: Haus und Wirtschaftsgebäude abgefackelt

Zwei heftige Brände hielten die Feuerwehren in der Silvesternacht auf Trab.

Das neue Jahr begann für zwei steirische Hausbesitzer mit einem Drama. Am Silvesterabend fing in Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark ein Wirtschaftsgebäude aus noch unbekannter Ursache Feuer.

© APA/BFVFB/Karl Lenz, Robert Prutsch ×

Entdeckt wurde der Brand vom 77-jährigen Besitzer. Nur kurze Zeit später stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Acht Freiwillige Feuerwehren mit 72 Einsatzkräften mussten ausrücken und während des Jahreswechsels den Brand bekämpfen. Gegen 2 Uhr morgens waren die Flammen schließlich gelöscht.

Am frühen Silvesterabend standen in St. Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, ein Getreidespeicher und ein Carport nebenan zu brennen an. Die Flammen griffen auf das danebenliegende Wohnhaus über. 103 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren standen im Einsatz.

Trotzdem konnten das Wohnhaus, das Carport und drei Autos nicht gerettet werden. Die Brandursache und die Schadenssumme waren vorerst nicht bekannt.