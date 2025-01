Sprung in Insolvenz von beliebtem Trampolinpark „Flip Lab Graz Center West“

Bei der riesigen Halle gab es hohe sehr Fixkosten.

Die erste steirische Insolvenz des Jahres trift den beliebten Trampolinpark „Flip Lab Graz Center West“. Die Freizeitanlagen CW GmbH & Co KG hat mit Verbindlichkeiten von 2,46 Mio. Euro Konkurs angemeldet.

„Hinsichtlich der Ursachen der Insolvenz führt man aus, dass sich der Trampolinsport in der Region nicht nachhaltig etablieren konnte, sodass die anfänglichen Erwartungen in Bezug auf die Marktdurchdringung und Rentabilität nicht erfüllt wurden. So sei man mit einem Rückgang der Besucherfrequenz konfrontiert gewesen, welcher auf eine lokale Konkurrenz und auf ein allgemein rückläufiges Freizeit- und Konsumverhalten der Bevölkerung zurückgeführt wird. Zudem sei man mit erheblichen hohen Fixkosten belastet gewesen, wobei es insbesondere auch hohe Mietzinsrückstände geben dürfte“, heißt es in einer Aussendung des AKVs.

Es ist noch offen, ob der Trampolinpark, der 2019 geöffnet wurde, weitergeführt werden wird.