Straßenbahn-Unfall: Person gestorben

In Graz ereignete sich heute ein tödlicher Straßenbahn-Unfall.

Steiermark. Heute gegen 16.50 Uhr kam es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz-Jakomini zu einem tödlichen Bim-Unfall. Laut "ORF Steiermark" wurde dabei eine Person von einer Straßenbahn überfahren und tödlich verletzt. Passiert sei der Unfall, laut Medienbericht, auf der Höhe der Station Finanzamt. Im Einsatz seien Feuerwehr, Rettung und Polizei.

Die Unfallstelle sei großräumig abgesperrt worden. Daher komme es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nördlich der Unfallstelle fahren die Straßenbahnlinien 4 und 5 bis zum Jakominiplatz. Die Linien, die von Süden kommen, wenden in der Remise Steyrergasse. Es sei ein Ersatzbusverkehr eingerichtet worden.