"Unerträglich und grausam": Tierschutzverein zeigt Mastbetrieb an

Nackte Haut und Grusel-Looks: Die Fashion Trust Awards 2025 im Style-Check Zwar ist die Awards-Saison offiziell vorbei doch die großen Red Carpet Events gehen weiter. Bei den Fashion Trust U.S. Awards 2025 tummelten sich jede Menge Stars, darunter Hailey Bieber, Julia Fox und Co., die mit spektakulären und teils skurrilen Looks, für reichlich Gesprächsstoff sorgten.