Mehr mediale Aufmerksamkeit bedeutet bessere Chancen auf Sponsoringverträge und mehr finanzielle Absicherung.

Seit heute kommt statistisch gesehen kein Frauen-Sport mehr in den heimischen Medien vor – heute ist somit der „Equal Play Day“ 2025. Man will mit diesem Tag Frauen-Spitzensport sichtbarer machen: Nur 14 % der Sportberichterstattung widmet sich dem Frauen-Sport, Für mehr Sichtbarkeit setzt sich das steirische Beachvolleyball-Schwestern-Duo Dorina und Ronja Klinger ein, das zur erweiterten Weltspitze zählt – ihr Slogan lautet „Wären wir Brüder, würdet ihr uns kennen.“ Die Schwestern sagen: „Wir haben in diesem Jahr bei Weitem die besten Leistungen im Vergleich zu den Herren gemacht, und viel mehr ist jetzt auch nicht berichtet worden.“