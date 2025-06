"Wir halten zusammen": Graz gedenkt den Opfern

Die Schüler und Lehrer, die Stadt Graz, die Steiermark und die Republik gedenken am Sonntag um 18.00 Uhr am Grazer Hauptplatz der Opfer der Amoktat am BORG Dreierschützengasse vom Dienstag.

Unter "Wir halten zusammen" werden Betroffene, Vertreter von Religionsgemeinschaften und Vertreter von Politik und Einsatzkräften zusammenkommen, um gemeinsam innezuhalten.

Solidarität mit Graz als Licht in dunkler Zeit

Laut KAGes ist eine weitere verletzte Person im UKH von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt worden. Laut Stadt Graz und dem Bürgermeisteramt sind in der etwa einstündigen Veranstaltung Ansprachen und Botschaften im Ausmaß von höchstens fünf Minuten von Schülern, Elternvertretern und Musikstücke geplant. Letztere werden von Schülern selbst, vom HIB art chor sowie der Kunstuni Graz (KUG) vorgetragen. Die Politik will sich an dem Trauertag zurückhalten: So wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine Videobotschaft senden, die zum Auftakt gezeigt wird. Der Präsident hatte bereits unmittelbar nach der Amoktat mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und Einsatzkräften gesprochen. Der Rede von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) soll ein Statement des Schulsprechers folgen.