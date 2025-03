Axt gefunden: Zwei Tote in Werkstattgarage entdeckt

Einsatzkräfte entdeckten in Bärnbach (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark zwei Tote in einer Werkstattgarage.

Am Sonntag gegen 14:30 Uhr alarmierte ein 30-Jähriger die Feuerwehr, nachdem er seinen Vater nicht erreichen konnte. Die Werkstätte war von innen verschlossen. Im Inneren lief das Radio. Nach der Türöffnung entdeckten die Einsatzkräfte die beiden leblosen Männer. Laut den ersten Ermittlungen handelt es sich um den 61-jährigen Vater des Besorgten und um den 56-jährigen Cousin des Vaters. Polizei schließt Mord nicht aus Das Landeskriminalamt Steiermark übernimmt jetzt die Ermittlungen. „Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass es sich um Mord und Suizid handeln könnte“, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Am Tatort wurde auch eine Axt entdeckt. Es ist noch unklar, ob das die Tatwaffe war. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der beiden Leichen beantragt.