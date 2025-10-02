Steirerin (69) stirbt bei Frontalcrash mit LKW

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag in Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Todesopfer gefordert. Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 13:41 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw aus Richtung Rohrbach an der Lafnitz in Fahrtrichtung Hartberg unterwegs. Bei Straßenkilometer 64,700 geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Lkw eines 56-Jährigen zusammen.

Erlag noch vor Ort ihren Verletzungen

Die Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Lenker, ebenfalls aus dem Bezirk, wurde mit einer Handverletzung vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Oberwart gebracht.

Sperre und Einsatzkräfte

Die B54 war aufgrund des Unfalls bis 17:45 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Lafnitz und Pinggau, das Österreichische Rote Kreuz sowie ein Notarzt.

Die Polizei untersucht nun die genaue Unfallursache.