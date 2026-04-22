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Jetzt kommt Sternschnuppen-Regen | Spektakel am Himmel
© Symbolbild/Getty Images

Himmelspektakel

Sternschnuppen-Regen in der heutigen Nacht

22.04.26, 20:42
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In der Nacht auf Donnerstag erreichen die Lyriden ihren Höhepunkt. Bei klarem Himmel stehen die Chancen auf leuchtende Sternschnuppen besonders gut.

In der Nacht vom 22. auf den 23. April erreicht der Meteorschauer der Lyriden sein jährliches Maximum. Astronomie-Fans dürfen sich auf etwa 10 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde freuen. Da das Wetter in vielen Regionen Österreichs und Bayerns mitspielt und die Bewölkung weitgehend ausbleibt, sind die Bedingungen für Beobachter nahezu optimal.

Beste Sicht nach Mitternacht

Zwar geht das Sternbild Leier (Lyra), von dem aus die Sternschnuppen in alle Richtungen auszustrahlen scheinen, bereits gegen 22 Uhr im Osten auf, doch Geduld zahlt sich aus. Die besten Sichtbedingungen herrschen in den Stunden nach Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden. Zu diesem Zeitpunkt steht der sogenannte Radiant – der scheinbare Aussstrahlungspunkt nahe dem hellen Stern Wega – hoch genug am Südosthimmel. Ein weiterer Vorteil: Die Mondsichel steht tief am Horizont und überstrahlt die Lichtspuren kaum.

Rasante Lichtstreifen am Himmel

Die Lyriden dringen mit einer Geschwindigkeit von rund 50 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein. Dabei regen sie die Sauerstoff- oder andere Gas-Atome zum Leuchten an, was wir als charakteristische Sternschnuppen wahrnehmen. Es handelt sich dabei um Trümmerteile des Kometen C/1861 G1 (Thatcher), dessen Staubspur die Erde jedes Jahr im Frühling kreuzt. Da die ersten Aufzeichnungen über diesen Strom mehr als 2.000 Jahre zurückreichen, zählen die Lyriden zu den ältesten bekannten Meteorströmen.

Tipps für die Beobachtung

Um das zarte "Leuchten" am besten einzufangen, raten Experten dazu, künstliche Lichtquellen in Städten zu meiden. Die Augen benötigen etwa 20 Minuten, um sich vollständig an die Dunkelheit zu gewöhnen – ein Blick auf das helle Smartphone-Display sollte während der Wartezeit daher vermieden werden. Wer den Blick stetig in Richtung Osten bis Südosten hält, hat die besten Chancen auf eine erfolgreiche Sichtung.

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