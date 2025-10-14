Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Stier
Stier tötete Bauern (63): Bruder entdeckte Opfer

14.10.25, 11:16
Das Tier war plötzlich auf den 63-Jährigen losgegangen. 

Ein Bauer (63) ist Montagabend auf einer Weide im Tiroler Pfunds (Bezirk Landeck) von einem Stier attackiert und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte zuvor mit dessen Bruder den Stier und zwei Kühe auf die eingezäunte Wiese getrieben, teilte die Polizei mit. Der Bruder ging gegen 19.30 Uhr für rund 20 Minuten ins Dorf, kehrte zurück und fand den 63-Jährigen am Boden liegen. Der Stier verhielt sich weiterhin aggressiv und wurde von einem Jäger erlegt.

Trotz sofortiger Reanimationsversuchen der Rettungskräfte noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Der Stier hatte sich während des Einsatzes in unmittelbarer Nähe der Rettungskräfte befunden. Die Entscheidung, diesen zu töten, fiel nach Rücksprache mit einem Tierarzt.

