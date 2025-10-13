Wespen attackierten Schulklasse - 9-Jähriger im Spital

Jäh und schmerzhaft endete der Wandertag einer Volksschulklasse in Volders Montagvormittag: Acht Kinder und eine Lehrkraft wurden von Erdwespen gestochen. Ein Kind musste ins Spital.

Tirol. Es passierte ausgerechnet auf einem Spielplatz - und zwar am Hochschwarzweg, wo die dritte Klasse einer Volksschule beim Ausflug eine Pause einlegte, die schließlich in heller Aufregung, Panikszenen und einem Notarzthubschrauber-Einsatz endete.

Die Attacke habe wie aus heiterem Himmel stattgefunden. Keines der Kinder sei auf das Nest getreten oder habe aktiv die Ruhe der Erdwespen gestört, so die Polizei gegenüber dem ORF Tirol. Ein Kind musste mit einem allergischen Schock in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Sieben weitere Kinder sowie eine Lehrperson trugen ebenfalls Stiche davon.

Die Gemeinde Volders sperrte den Spielplatz, der sich auf Privatgrund befindet, umgehend. Außerdem wurde ein Kammerjäger beauftragt, das Nest der Erdwespen zu entfernen. Über den Gesundheitszustand des Kindes ist aus der Klinik noch nichts bekannt - es hat den Angriff hoffentlich gut überstanden.