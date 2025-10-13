Spielzeugauto fing Feuer - Explosion in Loggia

Der Akku eines Spielzeugautos hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung in Wörgl (Bezirk Kufstein) unbewohnbar gemacht.

Tirol. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Montag in der Früh mitteilte, hatte sich die Batterie beim Ladevorgang in der verglasten Loggia der Wohnung überhitzt, wodurch Gegenstände im Nahbereich zu brennen begannen. In der geschlossenen Loggia staute sich die Hitze, es kam zu einer Explosion und das Feuer breitete sich auch in die Wohnung aus.

© ZOOM:Tirol

Die Bewohner der Wohnung, ein Ehepaar mit zwei Kindern, waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht daheim. Verletzte gab es nicht. Durch das Feuer sei erheblicher Sachschaden entstanden, die Wohnung sei unbewohnbar. Durch die Explosion war nicht nur die Terrassentür nach innen gedrückt worden, es zerbarsten auch die Scheiben der Loggia, wodurch Glassplitter in den Innenhof der Wohnanlage fielen.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und gegen 18.30 Uhr Brandaus geben. 48 Feuerwehrleute, zwei Rettungsautos und eine Polizeistreife waren im Einsatz.