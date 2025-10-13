Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Wörgl
© ZOOM:Tirol

Wohnung zerstört

Spielzeugauto fing Feuer - Explosion in Loggia

13.10.25, 08:44
Teilen

Der Akku eines Spielzeugautos hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung in Wörgl (Bezirk Kufstein) unbewohnbar gemacht.  

Tirol. Wie die Landespolizeidirektion Tirol am Montag in der Früh mitteilte, hatte sich die Batterie beim Ladevorgang in der verglasten Loggia der Wohnung überhitzt, wodurch Gegenstände im Nahbereich zu brennen begannen. In der geschlossenen Loggia staute sich die Hitze, es kam zu einer Explosion und das Feuer breitete sich auch in die Wohnung aus.

Wörgl
© ZOOM:Tirol

Wörgl
© ZOOM:Tirol

Die Bewohner der Wohnung, ein Ehepaar mit zwei Kindern, waren zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht daheim. Verletzte gab es nicht. Durch das Feuer sei erheblicher Sachschaden entstanden, die Wohnung sei unbewohnbar. Durch die Explosion war nicht nur die Terrassentür nach innen gedrückt worden, es zerbarsten auch die Scheiben der Loggia, wodurch Glassplitter in den Innenhof der Wohnanlage fielen.

Wörgl
© ZOOM:Tirol

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und gegen 18.30 Uhr Brandaus geben. 48 Feuerwehrleute, zwei Rettungsautos und eine Polizeistreife waren im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden