Wiener (56) stürzte auf Hoher Wand in den Tod

Der 56-Jährige, der allein unterwegs gewesen war, stürzte beim Abstieg über den Wagnersteig etwa 50 Meter ab.

NÖ. Bei einem Alpinunfall auf der Hohen Wand im Bezirk Neunkirchen ist am Wochenende ein 56-jähriger Wiener ums Leben gekommen. Er war beim Abstieg etwa 50 Meter abgestürzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Der Verunglückte wurde Sonntagfrüh von Wanderern gefunden. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen.

Ein Wanderer war am Samstag auf das Plateau der Hohen Wand im Gemeindegebiet von Oberhöflein aufgestiegen und wählte dann talwärts den sogenannten Wagnersteig. Kurz nach dem oberen Einstieg dürfte er vermutlich ausgerutscht oder gestolpert sein und stürzte in die Tiefe.