Rettung Schweiz
© Getty Images (Symbolbild)

100 Meter tief

Alpinist kam bei Absturz von Grat in Tirol ums Leben

12.10.25, 23:02
Teilen

Rund 100 Meter über felsiges Gelände abgestürzt

Bei einem Unfall im Bereich der Kohlbergspitze (2.202 Meter) in den Ammergauer Alpen ist am Samstagnachmittag ein Alpinist ums Leben gekommen.

Der Mann, dessen Identität noch nicht eindeutig geklärt ist, war Mitglied einer dreiköpfigen Gruppe. Beim Abstieg ging er als Letzter über den weglosen Grat. Plötzlich hörten seine beiden Begleiter einen lauten Schrei und beobachteten, wie der Mann rund 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte, so die Polizei am Sonntag.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17.00 Uhr im Gemeindegebiet von Bichlbach (Bezirk Reutte). Ein weiterer Wanderer, der sich gerade unterhalb des Kellerjochs aufhielt, bemerkte den Absturz ebenfalls und schlug Alarm. Für den Abgestürzten kam aber jede Hilfe zu spät. Die beiden Begleiter des Mannes, eine 41-jährige Koreanerin und ein 57-jähriger Philippiner, wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen. Die Erhebungen der Polizei zur Identität des Mannes sind im Gange.

