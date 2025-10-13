Alles zu oe24VIP
Luftdruckgewehr
© APA/ Techt

Tragischer Unfall

Stiefvater schoss Mädchen (8) mit Luftdruckgewehr in den Bauch

13.10.25, 09:01
Ein 31-Jähriger übte das Schießen auf aufgestellte Zielscheiben und traf dabei leider seine Stieftochter. 

Stmk. In der Südsteiermark hat sich am Sonntag ein schwerer Schussunfall ereignet: In Kaindorf wurde ein achtjähriges Mädchen verletzt, als der Lebensgefährte ihrer Mutter mit einem Luftdruckgewehr hantierte.

Der 31-jährige führte gegen 17.15 Uhr hinter dem Wohnhaus in Kaindorf Zielübungen durch. Zur selben Zeit lief das Kind hinter das Haus. Just in dem Moment, als er Schütze abdrückte, befand sich das Mädchen unbemerkt in der Schusslinie und wurde im Bauchbereich getroffen.

Der alarmierte Notarzt leistete sofort Erste Hilfe, anschließend wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Laut Polizei wird die Achtjährige auf der Intensivstation behandelt, ihr Zustand sei stabil.

Das Luftdruckgewehr wurde sichergestellt, gegen den 31-Jährigen verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

