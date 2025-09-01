Alles zu oe24VIP
Verfolgungsjagd von Polizei
Paar stritt

Streit eskaliert, dann fallen in Wien-Margareten Schüsse

01.09.25, 11:36
Der Mann hat seine Partnerin wüst beschimpft. 

Wien. In der Nacht auf Montag kam es zu einem heftigen Streit zwischen einem Paar in Wien-Margareten, die Polizei musste zum Deeskalieren kommen. Der Mann gab mit einer Schreckschusspistole Schüsse in die Luft ab. Das Knallgeräusch und auch die lautstarken Beschimpfungen waren in der Nachbarschaft weithin zu hören.   

Wie eine Polizeisprecherin bestätigt, wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Schreckschusspistole konnte sichergestellt werden.

