Preis-Hammer: Öffi-Fahren UND Parken in Wien wird teurer

Das beliebte 365-Euro-Ticket hat bald ausgedient: Ab 2026 kostet die Öffi-Jahreskarte in Wien deutlich mehr.

Wie Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag im Rathaus bestätigte, wird das Ticket künftig 467 Euro bei Einmalzahlung und 506 Euro bei monatlicher Abbuchung kosten.

Grund für die Erhöhung ist die angespannte Budgetsituation der Stadt. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte den Ressorts angesichts eines Defizits von mehreren Hundert Millionen Euro Einsparungen von insgesamt 500 Millionen auferlegt. Gleichzeitig sollen auch zusätzliche Einnahmen lukriert werden. Neben den Öffi-Preisen werden deshalb auch Parkgebühren angehoben: Mit 1. Jänner 2026 steigen Parkpickerl und Parkscheine um 30 Prozent.

Sima verteidigte die Entscheidung: „Wir haben versucht, mit der Jahreskarte einen sehr starken Anreiz zu setzen. Das hat gut funktioniert. Aber seitdem ist in diesem Bereich eigentlich gar nichts passiert preislich.“ Angesichts massiver Investitionen in U-Bahn-Ausbau und neue Straßenbahnen sei die Anpassung „verständlich“ und notwendig, so die Stadträtin.