Stromausfall in Teilen Wiens

Sonntagfrüh gab es einen Stromausfall in Teilen von Leopoldstadt und Simmering.

Wien. Um 8.35 Uhr war der Strom in Teilen von Leopoldstadt (2. Bezirk) und Simmering (11. Bezirk) ausgefallen. Betroffen waren zunächst etwa die Zinnergasse, Schmidgunstgasse, Kaiser-Ebersdorfer-Straße und die Fuchsbodengasse, wie auf der Störungsmeldungskarte der Wiener Netze zu sehen war. An der Behebung der Störung wurde umgehend gearbeitet.

© Wiener Netze

Update: Um kurz vor 10 Uhr war die Stromstörung in den betreffenden Gebieten in Simmering wieder behoben. Um 10.15 Uhr wurde nach wie vor an der Behebung des Stromausfalles in Teilen der Seitenhafenstraße und der Freudenauer Hafenstraße gearbeitet.

Noch könne man zu Ursachen und Störungsdauer noch keine Angaben machen, so die Wiener Netze. "Wir informieren Sie, sobald die Unterbrechung der Stromversorgung weitgehend behoben ist", heißt es auf der Homepage des Stromversorgers.