Sudanese Po-Grapscher
Amtbekannt

Frau am Hintern gegrapscht: Sudanese in Haft

13.08.25, 14:21 | Aktualisiert: 13.08.25, 15:33
Der amtsbekannte 39-Jährige wurde festgenommen. 

Ein 23-jähriger Passant wurde am Dienstagvormittag am Margaretengürtel Zeuge einer sexuellen Belästigung an einer jungen Frau. Ein, wie sich später herausstellte Sudanese, begrapschte die Frau am Hintern. Der Beobachter wählte den Notruf und verfolgte den  flüchtenden Täter.

Als dieser bemerkte, dass ihm der Mann nachging, drehte er sich plötzlich um und attackierte den Zeugen mit Fäusten und Fußtritten. Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse konnten den 39-Jährigen, der bereits wegen sexueller Belästigung, Stalking und Sachbeschädigung polizeilich bekannt ist, kurz darauf stoppen und festnehmen. Der 23-Jährige, der bei dem Vorfall nur leicht verletzt worden war und das sichtlich unter Schock stehende 24-jährige Opfer lehnten eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab.

Der 39-Jährige wurde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und der Körperverletzung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er nun in eine Justizanstalt überstellt.

