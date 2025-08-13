Mädchen (8) aus Fenster gestürzt - verletzt

Die Volksschülerin musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital.

Tirol. Das Drama spielte sich am Sonntagabend in der Innsbrucker Reicheinau ab. Dort kletterte ein Mädchen aus noch unbekannten Gründen auf das Fensterbrett im 1. Stock des Mehrfamilienhauses.

Da ihr Vater gerade mit dem jüngeren Bruder beschäftigt war, forderte er seine Tochter dazu auf, wieder runterzukommen. Dabei dürfte die 8-Jährige das Gleichgewicht verloren und in die Tiefe gestürzt sein. Es landete auf einer Wiese.

Eine Nachbarin bemerkte den Vorfall und setzte die Rettungskette in Kraft. Durch den Sturz wurde das Mädchen unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Bericht an die zuständige Stelle erstattet.