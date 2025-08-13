Alles zu oe24VIP
Unfall Lastenaufzug
© Getty/Symbolbild

Unfall in Wohnhaus

39-Jähriger stürzte mit Lastenaufzug ein Stockwerk ab

13.08.25, 11:57
Teilen

Der Arbeiter erlitt dabei Verletzungen an beiden Sprunggelenken. 

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in St. Oswald bei Plankenwarth,  Bezirk Graz-Umgebung. Dort stürzte ein 39-jähriger Arbeiter mit einem Lastenaufzug ein Stockwerk ab. Er erlitt dabei Verletzungen an beiden Sprunggelenken.

Der Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung führte in dem Wohnhaus Heizungsreparaturen durch und benutzte dazu einen Lastenaufzug. Gegen 08:30 Uhr dürfte das Stahlseil des Aufzugs gerissen sein, woraufhin der 39-Jährige ein Stockwerk hinunterstürzte. Der Arbeiter zog sich dabei Verletzungen an beiden Sprunggelenken zu.

Das Rote Kreuz und ein Notarzt versorgten den Verletzten und brachten ihn ins UKH Graz. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, weitere Erhebungen folgen.

