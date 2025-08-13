Alles zu oe24VIP
Machete
Am Valentinstag

Mordversuch: Mit Machete Rivalen beinahe Hand abgehakt

13.08.25, 13:17
Der 44-Jährige musste sich am Mittwoch vor dem Landesgericht in Salzburg verantworten. 

Sbg. Wegen Mordversuchs an seinem Rivalen wurde dem 44-Jährigen der Prozess gemacht. Der Vorfall soll sich am Valentinstag in Salzburg-Liefering abgespielt haben. Der Auslöser dürfte laut ORF Rivalität um eine Frau gewesen sein.

Der Angeklagte soll an dem Tag mit der Freundin des Opfers in einer Wohnung gewesen sein. Als sein Konkurrent an der Türe klopfte, soll er versucht haben mit einer Machete das Opfer am Kopf zu treffen. Dieses wehrte mit den Armen den Schlag ab.

Durch die Wucht der Attacke wurde dem Mann beinahe die Hand abgetrennt. Die Staatsanwaltschaft glaubt an ein Tötungsdelikt, deshalb wird wegen Mordversuchs verhandelt. Der Angeklagte bestreitet bisher die Tat.

