Syrer (13) nicht zu stoppen - jetzt Crash mit gestohlenem Porsche!

Völlig unbelehrbar ist dieser 13-jährige ohnehin bereits in einer Krisen-WG untergebrachte Teenie. Statt in die Schule zu gehen, gab er wieder einmal richtig Gas - zuerst mit einer gestohlenen Vespa, dann mit einem ebenso geklauten Porsche Cayenne.

Wien. Montag 11.10 Uhr war Schluss mit lustig: Da baute der Dreikäsehoch-Syrer - bei dem die ganze Exekutive nur noch darauf wartet, dass er endlich 14 wird und für seine Handlungen strafrechtlich, inklusive Haft, einstehen muss - in der Zufahrt zur Tiefgarage eines ehemaligen Möbelhauses in der Westausfahrt einen Unfall. Mit einem gestohlenen Porsche Cayenne.

Angefangen hat der Spuk schon in der Früh, als der Bursch statt den Unterricht aufzusuchen eine 125er-Vespa unbefugt in Betrieb nahm und damit im (!) Hof eines Gemeindebaus in der Cossmanngasse laut knatternd seine Runden drehte, bis der letzte Mieter munter bzw. anhaltend genervt war.

© sxc

Polizisten, die später den Sachverhalt zum geklauten Porsche aufnahmen, konnten den Motorroller samt dem Schlüssel vorfinden und sicherstellen. Zeugen bestätigten, dass es sich bei beiden Vorfällen um den gleichen Jugendlichen handelte, der wie gesagt erst 13, strafunmündig und schon ein alter Bekannter für die Beamten ist. Ob er auch einer der beiden Burschen, die sich diese Woche mit einem gestohlenen VW Polo mit den Cops am Gürtel eine Verfolgungsjagd geliefert haben, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich. "Der ist bei solchen Delikten fast immer dabei", so ein Insider.

Das Landeskriminalamt Wien führt weitere Ermittlungen, da der 13-Jährige auch im Verdacht steht, die Fahrzeugschlüssel in der Nacht von einem Firmengelände gestohlen zu haben. Außerdem stahl er von einem anderen Pkw die Kennzeichen, um sie auf dem Porsche zu montieren. Der Tatverdächtige wurde WIEDER EINMAL der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.