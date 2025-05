Syrer am Reumannplatz in Bauch gestochen

Favoriten kommt nicht zur (Nacht-)Ruhe: Wieder kam es am Hotspot am Reumannplatz zu einem Messerangriff - aus Gründen, die man derzeit nur erahnen kann.

Wien. Mitten in der Waffenverbotszone in Favoriten erlitt ein Mann in der Nacht auf Sonntag einen Bauchstich. Der unter 30-jährige Syrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Den Angaben des Opfers zufolge dürfte er im Bereich des Reumannplatzes angeblich von einem Unbekannten angegriffen worden sein. Zuerst habe er die Verletzung gar nicht bemerkt und sei noch ein Stück weiter bis zur Quellenstraße gegangen, brach dann aber zusammen.

Um den am Boden Liegenden bildete sich rasch eine Ansammlung von Passanten, wodurch Beamte der Sondereinheit WEGA im Streifendienst auf den Vorfall aufmerksam wurden. "Der Mann wies eine Stichverletzung im Bauchbereich auf, die von den Beamten umgehend erstversorgt wurde", sagt Polizeisprecher Philipp Haßlinger. "In weiterer Folge wurde er nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht."

Bei der Tatwaffe dürfte es sich um ein Messer gehandelt haben, das hat das Opfer auch so angegeben. Zu blutigen Attacke war es um 0.25 Uhr gekommen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.