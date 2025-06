Syrer mit Glasscherbe in Hals geschnitten

Zu einer blutigen Attacke zwischen zwei Männern und einem Teenager kam es Montagnachmittag am Yppenplatz in Ottakring. Die Opfer: zwei Syrer. Der Angreifer: ein Marokkaner.

Wien. Gegen 16.30 Uhr wurde es am Drogen-Hotspot bei den Toilettenanlagen des Markt- und Fortgehviertels im 16. Bezirk wieder einmal turbulent: Laut Angaben der Wiener Polizei soll ein 16-jähriger Nordafrikaner plötzlich auf zwei Männer losgegangen sein. Ein 20-Jähriger erlitt bei dem Angriff Abschürfungen, beim zweiten Syrer, einem 28-Jährigen, wurde es dann richtig blutig.

Die Berufsrettung war rasch vor Ort und versorgte die Opfer notfallmedizinisch. Der schwerer Verletzte mit der Schnittwunde am Hals, die ihm mit einer Glasscherbe einer zerbrochenen Flasche zugefügt worden war, wurde ins Spital gebracht. Der mutmaßliche Angreifer verweigerte jede Aussage – er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen laufen. Das Motiv dürfte mit Suchtgiftgeschäften bzw. mit Streitereien in eben diesem Sumpf zu suchen sein.