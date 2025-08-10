Syrerinnen treiben die Geburtenrate in Österreich nach oben

Syrerinnen in Österreich haben im Schnitt 3,3 Kinder – fast dreimal so viele wie Österreicherinnen. Auch beim Alter der Erstgeburt liegen sie deutlich unter dem Durchschnitt.

Das neue „Statistische Jahrbuch Migration & Integration“ des Integrationsfonds, erstellt mit Statistik Austria und dem Integrationsministerium, macht den Unterschied deutlich: Keine Gruppe bekommt in Österreich mehr Kinder als Frauen aus Syrien.

Während die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau hierzulande bei 1,31 liegt, kommen Österreicherinnen auf 1,22 Kinder. Syrerinnen hingegen bringen im Schnitt 3,3 Kinder zur Welt – und liegen damit weit vor allen anderen Herkunftsgruppen. Auch Frauen aus Afghanistan und dem Irak erreichen diesen Wert, doch der Anteil der Syrerinnen fällt besonders ins Gewicht, da sie seit der Flüchtlingswelle verstärkt in Österreich leben.

Syrerinnen auch viel jünger

Nicht nur die Kinderzahl, auch das Alter bei der Erstgeburt ist auffällig. Österreicherinnen bekommen ihr erstes Kind durchschnittlich mit 30,5 Jahren. Syrerinnen hingegen sind mit nur 26,2 Jahren deutlich jünger – fast vier Jahre unter dem österreichischen Schnitt.

Das Jahrbuch zeigt außerdem, dass Syrer insgesamt die jüngste Bevölkerungsgruppe im Land sind. Mit einem Durchschnittsalter von 25,4 Jahren liegen sie noch vor Afghanen (27,4 Jahre) und Irakern (30,3 Jahre). Zum Vergleich: Das gesamte Durchschnittsalter in Österreich beträgt 43,6 Jahre.