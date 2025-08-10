Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Syrerinnen treiben die Geburtenrate in Österreich nach oben
© Getty

Im Schnitt 3 Kinder

Syrerinnen treiben die Geburtenrate in Österreich nach oben

10.08.25, 07:52
Teilen

Syrerinnen in Österreich haben im Schnitt 3,3 Kinder – fast dreimal so viele wie Österreicherinnen. Auch beim Alter der Erstgeburt liegen sie deutlich unter dem Durchschnitt. 

Das neue „Statistische Jahrbuch Migration & Integration“ des Integrationsfonds, erstellt mit Statistik Austria und dem Integrationsministerium, macht den Unterschied deutlich: Keine Gruppe bekommt in Österreich mehr Kinder als Frauen aus Syrien.

Während die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau hierzulande bei 1,31 liegt, kommen Österreicherinnen auf 1,22 Kinder. Syrerinnen hingegen bringen im Schnitt 3,3 Kinder zur Welt – und liegen damit weit vor allen anderen Herkunftsgruppen. Auch Frauen aus Afghanistan und dem Irak erreichen diesen Wert, doch der Anteil der Syrerinnen fällt besonders ins Gewicht, da sie seit der Flüchtlingswelle verstärkt in Österreich leben.

Syrerinnen auch viel jünger

Nicht nur die Kinderzahl, auch das Alter bei der Erstgeburt ist auffällig. Österreicherinnen bekommen ihr erstes Kind durchschnittlich mit 30,5 Jahren. Syrerinnen hingegen sind mit nur 26,2 Jahren deutlich jünger – fast vier Jahre unter dem österreichischen Schnitt.

Das Jahrbuch zeigt außerdem, dass Syrer insgesamt die jüngste Bevölkerungsgruppe im Land sind. Mit einem Durchschnittsalter von 25,4 Jahren liegen sie noch vor Afghanen (27,4 Jahre) und Irakern (30,3 Jahre). Zum Vergleich: Das gesamte Durchschnittsalter in Österreich beträgt 43,6 Jahre.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden