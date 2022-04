× Tausende Demonstranten ziehen durch die Wiener City

Tausende Menschen nehmen an einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine teil. ''Stop Putin. Stop war'', steht unter anderem auf Plakaten.

Wien. Am Sonntagabend findet eine Großdemonstration unter dem Motto "Aktuelle Situation in der Ukraine" in der Wiener Innenstadt statt. Tausende Teilnehmer versammelten sich am Heldenplatz und zogen ab ca. 17 Uhr über die Ringstraße zum Franz-Josefs-Kai. Danach geht es weiter über den Ring und schließlich über das Burgtor zurück zum Heldenplatz. Das geplante Ende der Veranstaltung ist 19:15 Uhr.

© oe24.TV/Screenshot ×

"Rechnen Sie bitte mit Stau und planen Sie Verzögerungen ein. Eine Demonstration dieses Umfangs wirkt sich auch sonntags auf das Verkehrsgeschehen aus. Im besten Fall weichen Sie großräumig aus oder lassen Ihr Auto stehen", rät ARBÖ-Verkehrsexpertin Hönigl.

Die temporären, abschnittsweisen Verkehrssperren sorgen erfahrungsgemäß zu Zeitverlust auf den Straßenzügen rund um die Ringstraße, im Bereich der ehemaligen Zweierlinie, der Oberen und Unteren Donaustraße, der Vorderen Zollamtsstraße, der Währinger Straße, auf dem Karlsplatz und Schwarzenbergplatz, auf der Rechten Wienzeile und auf der Roßauer Lände. Es wird auch im Bereich der Wiener Öffis zu Kurzführungen und Umleitungen kommen. Rechnen Sie zudem mit der Einstellung der Linie U2Z.

Aktuelle Verkehrs-Verzögerungen bei Öffis

Wegen der Demonstration im Bereich der Ringstraße wird die Linie 1 in beiden Richtungen zwischen Hintere Zollamtsstraße und Kliebergasse über die Linien O und 18 umgeleitet, berichten die Wiener Linien auf ihrer Homepage. Die Linie 2 fährt nur zwischen Dornbach und Ring, Volkstheater U sowie Friedrich-Engels-Platz und Taborstraße#Heinestraße. Die Züge werden weiter zum Praterstern S U geführt. Der Betrieb der Linie D ist zwischen Schwarzenbergplatz und Börse nicht möglich. Die Linie 31 fährt nur zwischen Stammersdorf und Wallensteinstraße. Die Linie 71 kann nur zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz fahren. Die Straßenbahnlinie U2Z ist eingestellt. Ersatzweise benützen Sie bitte die U-Bahnlinien. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar.