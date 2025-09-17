Taxifahrer vergewaltigte Nachtschwärmerin (28) in Bau-Container

Der Ägypter soll das Opfer zu dem Container in Floridsdorf gefahren haben, um sich dort an ihr zu vergehen.

Wien. Ein 53-jähriger Ägypter soll die junge Frau (28) vor einem After-Hour-Lokal in der Rechten Wienzeile angesprochen und mitgenommen haben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. September gegen 5 Uhr morgens. Statt die betrunkene 28-Jährige nach Hause zu fahren, brachte er sie in die Hofherr-Schrantz-Gasse 4 in Floridsdorf (siehe Fotos). "Auf dem Weg dorthin sagte er ihr, dass er noch etwas bei sich daheim vergessen habe und sie kurz einen Umweg einlegen müssten", so der Polizei-Sprecher Philipp Haßlinger. Dann hätten sie noch bei einer Tankstelle gehalten, wo der Fahrer noch etwas zu trinken gekauft hätte.

© LPD Wien

In dem Bau-Container, der über eine Leiter zu erreichen war, soll der 53-Jährige dem Opfer noch Kokain und Alkohol gegeben haben. Danach habe die junge Frau Erinnerungslücken gehabt. Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung, soll der Ägypter die 28-Jährige heimgefahren haben.

Als das mutmaßliche Opfer am nächsten Tag Verdacht schöpfte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige. Gegenüber der Polizei gab der Ägypter an, dass "alles freiwillig und einvernehmlich war", wie Haßlinger schilderte. Dem gegenüber stehen die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Vergewaltigung sowie des Missbrauchs einer wehrlosen Person ermittelt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Auch haben Nachbarn laut Polizei auffällige Beobachtungen gemacht. Sie gaben an, einen Taxilenker immer wieder mit Frauen im Bereich des Containers gesehen zu haben. Die Kriminalisten halten es darum für möglich, dass es dort zu weiteren Delikten gekommen sein könnte.



Weitere Vergewaltigungsopfer vermutet

Aufgrund der bisherigen Informationen geht die Polizei davon aus, dass der Taxi-Lenker noch weitere Frauen in dem Container vergewaltigt haben könnte. Deshalb werden weitere Opfer aber auch mögliche Zeugen von Taten gesucht. Diese können sich auch anonym beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder in jeder Polizeidienststelle melden.