Teenie-Räuber drohten Opfer (14) mit Messermord

Nachdem in der Vorwoche eine Taxi-Räuberbande rund um einen 15-jährigen Afghanen hops genommen wurde, ging jetzt eine zweite Kinder-Clique ins Netz, die einen Taxler überfielen und beim Bahnhof einem Passanten das Messer an den Hals setzten: "Her mit der Jacke!"

Wien. Mit Pistole, Messer und Eisenstange bewaffnet soll eine Clique amtsbekannter Nachwuchskrimineller im Alter von 12 bis 15 Jahren - zwei Afghanen, ein Syrer und zwei Wiener mit türkischen bzw. Balkan-Wurzeln - drei Taxler in Wien überfallen haben. oe24 berichtet. Die Bande, die per APP Bolt-Fahrer in den Hinterhalt gelockt hatte, wurden ausgeforscht - nur der Haupttäter (15) kam in Haft. Der Rest, wiewohl bereits als Intensivtäter amtsbekannt, wurde auf freiem Fuß angezeigt oder, weil sie noch nicht strafmündig sind, ihren Eltern übergeben.

Kaum zu Hause, wurde einer der 13-Jährigen (ein Syrer) wieder auf Kommissariat zur Einvernahme geholt, weil der Strafunmündige bei einer zweiten Gruppierung ebenfalls straffällig geworden war:

Faustschläge gegen Taxifahrer

In diesem Fall wird zwei 15-Jährigen (ein Syrer und ein Iraker) sowie einem 14-jährigen Syrer, einem Serben (13) und dem genannten gleichaltrigen Syrer vorgeworfen, am 16.01.2025 einen schweren Raub an einem 55-jährigen Taxilenker begangen zu haben. Die Jugendlichen bedrohten den Lenker mit einem spitzen Gegenstand, raubten seine Geldbörse und verletzten ihn dabei leicht durch mehrere Faustschläge.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtigen unmittelbar vor dem Taxicoup einen weiteren schweren Raub beim Bahnhof Meidling begangen haben sollen. Dabei sollen sie einen 14-Jährigen mit dem Umbringen bedroht und ihm seine Jacke weggenommen haben. Weiters soll einer der Angreifer dem jungen Passanten ein Messer an den Hals gehalten haben.

13-Jährige angezeigt und heimgebracht

Die beiden 15-Jährigen und der 14-Jährige konnten Ende Jänner 2025 aufgrund von Festnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig festgenommen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle drei in eine Justizanstalt gebracht. In den Einvernahmen zeigten sich die Jugendlichen teilweise geständig. Die beiden Unmündigen wurden angezeigt und wieder heimgebracht bzw. von den Eltern abgeholt.