Westbahnhof
© BMI/bearbeitet

Radikal

Terroranschlag am Westbahnhof geplant: Teenie (15) erneut festgenommen

27.11.25, 14:32 | Aktualisiert: 27.11.25, 15:34
Er plante einen Anschlag auf den Westbahnhof und wurde Ende Februar festgenommen - dann war er wieder auf freiem Fuß. Jetzt wurde der Teenager (15) erneut inhaftiert

Wien. Jener 14-jährige Wiener Schüler und mutmaßliche Anhänger der radikal-islamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), der einen Terror-Anschlag am Wiener Westbahnhof geplant haben soll, ist jetzt erneut festgenommen worden, wie die Polizei mitteilt.

Wie das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ermittelte, weise der mittlerweile 15-Jährige nach wie vor radikalislamische Tendenzen auf, neige zu IS-Propaganda. Außerdem wurden bei ihm Stichwaffen und andere ähnliche, gefährliche Gegenstände gefunden. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete eine Hausdurchsuchung bei dem auffälligen Teenager an, der im Februrar noch einen Anschlag auf den Westbahnhof geplant haben soll.

Zudem wurde das Mobiltelefon des Jugendlichen sichergestellt. Der 15-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien noch am selben Tag wegen des Verdachts des versuchten verbrecherischen Komplotts festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert. Bislang verweigert der Jugendliche seine Aussage. Von der Staatsanwaltschaft Wien wurde aufgrund der vorliegenden Verdachtslage (§§ 277 Abs 1 und 278c Abs 1 Z 10 StGB) die Untersuchungshaft beantragt.

