14-Jähriger prallt gegen Schneelanze - schwer verletzt

Ein 14-Jähriger ist Samstagvormittag beim Skifahren in Jochberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit hoher Geschwindigkeit gegen eine gepolsterte Schneelanze in der Mitte der Piste geprallt.

Der Jugendliche erlitt dabei schwere innere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. In Alpbach (Bezirk Kufstein) wiederum verlor eine 26-jährige deutsche Skifahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Landsmann das Bewusstsein.

Der Unfall in Jochberg hatte sich am Vormittag auf einer rot markierten Piste im Skigebiet der Bergbahnen Kitzbühel ereignet, teilte die Polizei mit. Der Österreicher verlor dabei die Kontrolle über seine Skier. Vor dem Transport in die Klinik wurde er noch an Ort und Stelle von der Pistenrettung und einem Notarzt erstversorgt. Nach Abschluss der Erhebungen würden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet, hieß es.

Bewusstsein verloren

Ebenfalls auf einer rot markierten Piste kam es dann am Nachmittag zu dem folgenschweren Zusammenstoß in Alpbach. Die 26-Jährige und der 27-Jährige fuhren nach Angaben der Exekutive auf sich kreuzenden Pisten frontal aufeinander zu und konnten nicht mehr ausweichen. Beide kamen zu Sturz. Während die Frau das Bewusstsein verlor und nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber ebenfalls in die Klinik geflogen wurde, erlitt der 27-Jährige nur leichte Verletzungen. Auch hier soll nach Abschluss der Untersuchungen über den genauen Unfallhergang den entsprechenden Stellen berichtet werden.