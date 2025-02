16-Jähriger brutal mit Faustschlägen attackiert

Ein 16-jähriger Niederländer ist in der Nacht auf Montag in Serfaus in Tirol (Bezirk Landeck) von einem Unbekannten brutal attackiert und schwer verletzt worden.

Der Täter hatte dem Jugendlichen in der Dorfbahnstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Unbekannter auf der Flucht Der Niederländer wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der Unbekannte flüchtete indes. Näheres zu Hergang und Hintergrund der Tat waren vorerst nicht bekannt. Die Exekutive bat etwaige Zeugen um Hinweise.