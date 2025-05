239 Liter Spirituosen: Serbe (30) als Flaschen-Dieb entlarvt

Bei einer Hausdurchsuchung kam das ganze Ausmaß ans Licht.

Tirol. Ein dreister Dieb hat einen Großhandel in Innsbruck ausgeraubt – und die Beute einfach versucht im Internet zu verkaufen. Nach einer Inventur fehlten hochwertige Spirituosen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Ein Mitarbeiter des Betriebes alarmierte am Dienstag die Polizei. Der Täter ist ein 30-jähriger Serbe, der in Österreich wohnt.

Anzeigen gegen Serben

Entlarvt haben ihn Videoaufnahmen, die das Kennzeichen seines Autos preisgaben. Bei einer Hausdurchsuchung sicherte die Polizei Diebesgut – darunter 239 Flaschen Alkohol, Luxus-Parfums und Werkzeuge Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Mann bei der zuständigen Stelle angezeigt.