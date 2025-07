32-Jähriger geriet mit Pkw unter Sattelzug und starb

Auf der Brennerautobahn (A13) hat sich am frühen Dienstagabend ein tödlicher Auffahrunfall ereignet.

Im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner krachte ein Ungar mit seinem Pkw am ersten Fahrstreifen in einen Sattelzug. Das Auto wurde bis ca. zur Hälfte unter den Anhänger geschoben und eingeklemmt, teilte die Tiroler Polizei mit. Die Feuerwehr befreite den 32-Jährigen unter Einsatz einer Bergeschere aus dem Fahrzeug. Der Notarzt konnte jedoch nur noch dessen Tod feststellen.

Der 44-jährige Lenker des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Pkw an. Ermittlungen zu den Unfallumständen sind im Gange. Aufgrund des Unfalls wurde die A13 in Fahrtrichtung Norden total gesperrt.