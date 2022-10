Dei Bergsteigerin stürzte kurz vor dem Gipfel ab.

Am Sonntag ist eine deutsche Staatsbürgerin am Treffauer im Gemeindegebiet von Scheffau am Wilden Kaiser in Tirol tödlich verunglückt.

Aus unbekannten Gründen ist die 50-jährige Frau kurz vor dem Gipfel rund 160 bis 180 Meter durch steiles Gelände abgestürzt und dabei ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Montag in der Früh mit.