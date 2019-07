Aufreger-Video: Hundebesitzer provoziert Kuh

Nach dem Hammer-Urteil im Zuge einer tödlichen Kuh-Attacke in Tirol sollten sich Almbesucher eigentlich an gewisse Benimmregeln halten. Dass dies jedoch nicht immer der Fall ist, beweist dieses Facebook-Video.

Darauf ist zu sehen, wie sich ein Mann mit seinem Hund trotz Warnung gefährlich nahe einer Kuh nähert und diese geradezu provoziert. Aufgenommen wurde das Video am vergangenen Freitag in der Axamer Lizum in Tirol.

User empört

„Solche Hundehalter gibt es leider auch! Eine absolute Provokation!“, schreibt Carmen Brenner auf Facebook. Andere User pflichten ihr bei. „Hoffentlich wird der Depp ausfindig gemacht und kassiert eine saftige Strafe!“, meint etwa eine empörte Nutzerin. Ein anderer wirft ein: „Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.“