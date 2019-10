Einbrecher-Duo stahl zwei Kilo Gold von Tiroler Juwelier

Die Alarmanlage ­eines Juweliers in der Franz-­Josef-Straße in Schwaz verständigte am Freitag gegen 3.35 Uhr die Polizei.

Zwei Männer waren in das Geschäft eingebrochen und schlugen wie wild auf die dortigen Vitrinen mit Steinen, die sie vermutlich zuvor auf einer Baustelle gestohlen hatten, ein. Der Maskierte und sein sichtlich junger Komplize, der sich ohne Scheu den Videokameras zeigte, handelten schnell: Sie steckten den Goldschmuck in ihre Hosen­taschen und in die mitgebrachten Sackerln. Bei ihrer Flucht ließ das tollpatschige Duo auch einiges an Gold auf den Boden fallen.

© ZOOM.TIROL

Alarmfahndung verlief negativ: Hinweise erbeten

„Die Einbrecher haben unser ganzes Geschäft verwüstet. Sie schlugen mit den riesigen Steinen alles kurz und klein. Die beiden haben mindestens zwei Kilo Gold gestohlen“, sagte die Juwelierin Leyla Atabey gegenüber ÖSTERREICH.

Ein Zeuge, der durch den Lärm auf den Einbruch aufmerksam wurde, beobachtete die beiden Verdächtigen beim Verlassen des Juweliers und sah sie in Richtung Westen flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne ­Erfolg.

© ZOOM.TIROL

Coup

Bei dem Coup entstand ein Schaden von rund 80.000 Euro. Die Polizei bittet unter 059 133 701133 um Hinweise. Es gilt die Unschuldsvermutung.

© ZOOM.Tirol Juwelierin Leyla Atabey.