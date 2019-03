Zwei Schüler ausgeforscht: Nazi-Sprayer erst 10 und 12

Großen Sachschaden richteten zunächst unbekannten Vandalen in einem Haus am Albert-Troppmair-Weg in Wattens an, wo sie unter anderem Fenster einschossen und die Einrichtung zerstörten. Schaden: 10.000 Euro. Kurz darauf richtete sich der Zorn derselben Täter gegen die Volksschule am Kirchplatz, wo sie Mauern und Eingangsbereich mit Nazi-Symbolen beschmierten. Nicht nur der Rechtschreibfehler bei "Hail Hitler" (dass hier Engländer am Werk waren, nahm niemand an), sondern auch das verkehrte Hakenkreuz und ein Adolf-Smiley deuteten schnell auf junge Vandalen hin.

Langeweile. Michael Kohlmaier von der Polizeiinspektion Wattens bestätigt, dass man drei Verdächtige ausforschte: "Sie haben aus Langeweile gehandelt." Es dürfte aber mehr dahinterstecken, wenn gegen einen 10und einen 12-jährigen Einheimischen aus der Stadt (und einen Freund von auswärts) auch wegen Wiederbetätigung ermittelt werden müsste. Nur dass die Haupttäter noch strafunmündig und daher ein Fall fürs Jugendamt sind.