Abfall-Deponie geht in Flammen auf: 130 Einsatzkräfte

In Nussdorf-Debant im Osttiroler Bezirk Lienz ist am Samstagnachmittag ein Brand in einem Abfallwirtschaftszentrum ausgebrochen.

© Instagram/klagenfurt_elite Sieben Feuerwehren mit rund 130 Einsatzkräften versuchten, die Flammen einzudämmen und eine Ausbreitung auf Gebäude zu verhindern.

Anrainer per Alarm gewarnt Die Anrainer wurden per AT-Alarm gebeten, Fenster und Türen zu schließen und unnötige Aufenthalte im Freien zu vermeiden, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Die Alarmmeldung war um 13.25 Uhr bei der Landesleitzentrale der Polizei Tirol eingegangen. © Instagram/klagenfurt_elite © Instagram/klagenfurt_elite Einsatzkräfte vor Ort Ein AT-Alert wurde für sechs Osttiroler Gemeinden ausgelöst, nämlich Nußdorf-Debant, Lienz-Stadt, Iselsberg-Stronach, Lavant, Tristach und Dölsach. Das Land Tirol schickte dabei eine behördliche Gefahreninformation an alle in diesen Gemeinden eingeloggten Mobiltelefone aus. Man beobachte die Situation genau und sei laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen, betonte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.