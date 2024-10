Alarmfahndung nach Banküberfall in Innsbruck

Schon wieder wurde in der Tiroler Hauptstadt eine Bank überfallen.

Ein bewaffneter und vermummter Täter hat am späten Freitagvormittag im Innsbrucker Stadtteil Reichenau eine Bank überfallen. Der Unbekannte forderte von den Angestellten Bargeld und flüchtete anschließend in Richtung Süden, teilte die Polizei mit. Eine Alarmfahndung wurde daraufhin ausgelöst, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Innenstadt. Über etwaige Verletzte sowie über eine mögliche Beute war zunächst nichts bekannt, hieß es auf APA-Anfrage.

Der mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnete Mann wurde als korpulent beschrieben. Er trug eine schwarze Schildkappe, Hose, Jacke sowie einen schwarzen Mundschutz. Zudem hatte er schwarz-weiße Schuhe an.

Schon 8. Banküberfall

In Tirol, und dabei vor allem in Innsbruck, hatten sich innerhalb eines Jahres bereits acht Banküberfälle ereignet. Mehrere Täter konnten mittlerweile festgenommen werden. So wurde ein Anfang Juli nach einem Banküberfall in Innsbruck festgenommenes Duo laut Staatsanwaltschaft auch verdächtigt, für zwei weitere Überfälle im März und April auf Bankfilialen der Landeshauptstadt verantwortlich gewesen zu sein. Das Landeskriminalamt (LKA) untersuchte zudem Zusammenhänge zu Überfällen in Kufstein im heurigen Jänner sowie November des Vorjahres.

Ende August wurde außerdem ein 42-jähriger Slowake nach einem bewaffneten Banküberfall in Mieders im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) festgenommen. Nur ein paar Tage zuvor wurde ein 68-jähriger Österreicher nach einem bewaffneten Überfall auf eine Filiale im Innsbrucker Stadtteil Reichenau im Juli gefasst. Indes war ein Täter nach einem Überfall auf ein bargeldloses Institut in Innsbruck Anfang September zuletzt weiterhin flüchtig.