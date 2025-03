Als "Young Arnie" erobert Tiroler Model mit Bergsteiger-Euphorie Amerika

Tiroler Naturbursch hat schon für GAP gemodelt.

Tirol. Der 28-jährige Peter Mairhofer, Fotomodel aus Thaur (Bezirk Innsbruck-Land), erobert gerade Amerika. In einem Englisch, das an Arnold Schwarzenegger erinnert, erzählte er in New York dem Sender ABC, wie glücklich Bergsteigen macht. Tiroler Bergsteiger-Euphorie verbreitet er auch Instagram wo ihm mehr als eine halbe Million Menschen folgen. Das 1.85 Meter große Model konnte die Austria Next Topmodel-Show als Sprungbrett nutzen. Wie er zu seinem gestählten Body gekommen ist, zeigt Mairhofer auf Instagram bei einem Outdoor-Workout mit Ruderleiberl auf einer Matte mitten im Schnee. Der Naturbursche zu seiner Beliebtheit in Amerika: "In Amerika ist es so, dass vieles fake ist und die Leute sehen in mir einfach das Authentische." Seine Kernbotschaft: "Seid wie ihr seid, seid frei und geht in die Natur und lasst euch von der Society nicht unter Druck setzen."