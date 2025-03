Betrunkene Urlauberin (26) springt von Hotel-Balkon

Am Donnerstagabend wollte eine stark alkoholisierte Urlauberin in einem Hotel in Westendorf (Tirol) vom Balkon ihres Apartments auf eine darunterlegende Terrasse steigen.

Dazu hielt sich die 26-jährige Holländerin mit beiden Händen an der Außenseite des Balkongeländers fest und befand sich mit den Beinen noch etwa einen Meter über der Terrasse. Anschließend sprang sie diesen Meter hinunter, wobei sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Nach der Erstversorgung durch die Rettung Westendorf wurde sie in das BKH St. Johann gebracht.