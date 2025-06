Dreirad-Crash: Deutsche (49) stirbt in Tirol

Ein Auffahrunfall hat einer Deutschen am Freitagnachmittag in Forchach (Bezirk Reutte) in Tirol das Leben gekostet.

Das 49-jährige, spätere Unfallopfer aus Nordrhein-Westfalen war in einer Gruppe Trike-Motorräder auf der B198 von Lechtal Richtung Reutte als Beifahrerin des dritten Fahrzeugs unterwegs. Gelenkt wurde dieses von ihrem Ehemann. Zum Unfall kam es, als das Tempo zwecks Rechtsabbiegen verringert wurde. Das dritte Triker der Kette fuhr auf das zweite auf. Dadurch stürzte die Frau auf die Fahrbahn und in der Folge in ein angrenzendes Feld. Dabei zog sich die 49-Jährige laut Polizeiangaben tödliche Verletzungen zu. Auch 18-Jähriger tot Ein 18-jähriger Deutscher aus München verlor dann in der Nacht auf Samstag auf der Rumer Straße in Innsbruck das Leben: Laut den Polizeiermittlungen prallte der junge Mann gegen 1.00 Uhr mit einem hinteren Reifen seines Pkw "nach rechts gegen eine ansteigende Mauer" und schlitterte seitlich gegen einen Baum. Die Rettungskräfte bargen den Deutschen mit einer Schere aus dem Wrack. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.