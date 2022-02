Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Horror-Crash in Tirol

Ein Transporter kollidierte im Bezirk Reutte mit Pkw und wurde von zweitem Auto angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall im Tiroler Bezirk Reutte ist am Mittwochabend der 21-jähriger Lenker eines Transporters ums Leben gekommen. Laut Landespolizeidirektion Tirol kam es gegen 18:50 Uhr auf der Lechtalstraße im Gemeindegebiet von Höfen aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision des Transporters mit einem mit einem 32-Jährigen und einem 39-Jährigen besetzten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Transporter zur Seite geschleudert.

Ein 36-jähriger Lenker eines zweiten Pkw konnte dem auf der Seite liegenden Unfallfahrzeug nicht mehr ausweichen und kollidierte mit relativ geringer Geschwindigkeit mit diesem.

Der 21-jährige Lenker des Transporters erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die beiden Insassen des zuerst mit dem Transporter kollidierten Pkw wurden schwer verletzt. Der 32-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht. Der 39-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Murnau geflogen. Die Insassen des zweiten in den Unfall verwickelten Pkw blieben unverletzt.