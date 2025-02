Ein Verschütteter nach Lawinenabgang in Tirol

Eine Person dürfte verschüttet worden sein - Einsatz aufgrund des Wetters schwierig

Ein Lawinenabgang hat sich Sonntagvormittag im Grenzgebiet zwischen Tirol und Salzburg in der hinteren Kelchsau in den Kitzbüheler Alpen ereignet. Laut Erstmeldung dürfte eine Person verschüttet worden sein, allerdings wurde dies von den Einsatzkräften noch nicht bestätigt, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Der Einsatz gestaltete sich indes aufgrund des schlechten Wetters schwierig. Zwei Hubschrauber und mehrere Bergrettungen waren an Ort und Stelle