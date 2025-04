Einwöchige Sperre der Arlbergbahnstrecke wegen Wartungsarbeiten

Vom 23. bis 29. April gibt es Schienenersatzverkehr.

Tirol. Die Arlbergbahnstrecke zwischen Ötztal in Tirol und Bludenz in Vorarlberg wird vom 23. April bis zum 29. April wegen notwendiger Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten gesperrt werden. Alle Züge auf der Strecke werden ausfallen und durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Autobussen ersetzt, teilten die ÖBB am Dienstag mit. Die Sperre wird auch Auswirkungen auf den Fernverkehr von bzw. nach Zürich sowie Bregenz haben.

Gesperrt wird die Strecke am 23. April ab 8.30 Uhr, die Sperre endet dann am 29. April um 3.00 Uhr. Im Fernverkehr werden laut Bahn RJX-Züge von und nach Zürich zwischen Ötztal und Zürich ausfallen. Stattdessen werde ein Schienenersatzverkehr von Ötztal bis Sargans eingerichtet. Von dort sei die Weiterreise mit den Zügen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) möglich. An einzelnen Tagen komme es zusätzlich zu Ausfällen und Schienenersatzverkehr im Bereich der SBB zwischen Sargans und Zürich. Nachtzüge von und nach Zürich würden großräumig umgeleitet.

Was den Fernverkehr von und nach Bregenz betraf, soll ein Schienenersatzverkehr zwischen Ötztal und Bludenz eingerichtet werden. Züge zwischen Bludenz und Bregenz werden regulär verkehren, wobei es in der Früh und am Abend zu geringfügigen Fahrplananpassungen komme, hieß es. Nachtzüge zwischen Bregenz und Wien würden ebenfalls großräumig umgeleitet.

Arbeiten in "kompaktem Zeitraum"

Die Arbeiten seien notwendig, um auch in Zukunft eine "sichere und zuverlässige Bahnverbindung bieten zu können", betonten die Verantwortlichen. Auf der großteils eingleisigen Arlbergstrecke würde in einem "kompakten Zeitraum" eine Reihe von Erhaltungsmaßnahmen wie ein Weichentausch in Flirsch und Schönwies sowie ein Tausch von rund 600 Schwellen umgesetzt. Darüber hinaus nimmt man die ersten, vor allem gleisseitigen Maßnahmen beim Umbau des Bahnhofs Schönwies in Angriff.