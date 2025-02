Feuerinferno in Recyclinganlage: Bevölkerung alarmiert

Die Bevölkerung wurde aufgrund des Brandes dazu aufgerufen die Fenster geschlossen zu halten.

Bei einer Recyclinganlage im Tiroler Pill ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 5.15 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Ein Restmülllager stand dort bereits in Vollbrand. Weil die Flammen in die Höhe schossen, war auch die Rauchentwicklung enorm. Deshalb wurden die Bewohner dazu aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Ursache ist unklar.

Löscheinsatz bis in den nächsten Tag

Die Feuerwehren von Pill, Weer, Terfens, Schwaz, Kolsass und Wattens standen im Einsatz. Der Brand war am Vormittag aber schon unter Kontrolle, hieß es seitens der Polizei. Am frühen Vormittag könne Brandaus gegeben werden. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unklar.